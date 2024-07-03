حرارة بين 40 و49 درجة غدا الخميس على جميع أرجاء الوطن

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الخميس إلى أن الطقس سيكون مشمسا على المناطق الساحلية. مع تسجيل رعود منعزلة على الهضاب العليا الغربية.

فيما سيكون الطقس حارا على المناطق الداخلية الغربية والوسطى، مع تسجيل طقس حار بمنطقة بشار، وجد حار على وسط الصحراء. مع امطار مرتقبة على الهقار والطاسيلي.

وتتراوح درجات الحرارة بين 29و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30و43 درجة بالمناطق الداخلية وبين 37و49 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية، وعلى الجنوب مع تطاير الرمال.