حرارة بين 45 و49 درجة تضرب هذه الولايات إلى غاية السبت

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة قياسية وفوق معدلها الفصلي على الولايات الداخلية والجنوبية إلى غاية يوم السبت.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية حذرت من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تصل إلى 45 درجة تحت الظل خلال يومي الخميس و الجمعة على ولايات المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة. باتنة، سوق اهراس، تبسة وخنشلة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل خلال يومي الخميس و الجمعة. على ولايات الوادي، تقرت، والمغير.

ونشرية خاصة ثالثة حذرت من موجة حر بتسجيل درجات قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت على ولايات أدرار، تيميمون، ان صالح، برج باجي مختار، و ورقلة.