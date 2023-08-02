حرارة بين 48 و50 درجة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرية خاصة من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة تتراوح بين 48 و49 درجة تحت الظل. كما يمكن أن تتعدى محليا 50 درجة تحت الظل إلى غاية يوم غد الخميس.

أما الولايات المعنية، بالحرارة الشديدة، هي كل من برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، تندوف وبني عباس.

وفي تنبيه آخر، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الأربعاء. في كل من عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، بشار، غرداية، المنيعة، تقرت، ورقلة واليزي.