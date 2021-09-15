حرارة تتجاوز الـ42 درجة ورياح قوية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة من ارتفاع كبير في حرارة الطقس بولايات الشرق الجزائري. ومن المرتقب أن تتجاوز موجة الحر 42 درجة اليوم الثلاثاء حسب نشرية لذات المصلحة.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية، فإن النشرية ستستمر الى غاية التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية فيتعلق الامر بكل من تيزي وزو، بجاية، قسنطينة، سكيكدة ،عنابة، الطارف، ميلة وقالمة.

كما حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى الـ50 كلم/ساعة وتكون مرفوقة بزوابع وتطاير كثيف للرمال. وهذا اليوم الثلاثاء من التاسعة صباحاً إلى غاية التاسعة ليلا.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات البيض، تيارت، النعامة، الأغواط، الجلفة.

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