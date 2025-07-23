حرارة تتراوح بين 45 و49 درجة بهذه المناطق!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من تسجيل درجات حرارة قياسية على الولايات الداخلية والجنوبية يومي الأربعاء والخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة. تصل إلى 45 درجة تحت الظل يومي الأربعاء والخميس على ولايتي المسيلة وباتنة.

كما أشارت إلى تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تصل إلى 49 درجة تحت الظل يومي الخميس و الجمعة على ولايات بسكرة، الوادي والمغير.

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