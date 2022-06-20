حرارة تتعدى الـ45 درجة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من موجة حر شديدة، بدرجات حرارة قياسية تتعدى الـ45 درجة يوم غد الثلاثاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من الطارف، عنابة، جيجل، تيزي وزو. إضافة إلى قسنطينة، سكيكدة، بجاية، قالمة، ميلة، بجاية.

كما وضعت وزارة الصحة، في بيان لها جملة من الإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها في ظل الارتفاع المحسوس بدرجة الحرارة. حيث أفادت الوزارة، أن الأطفال الصغار والأشخاص المسنّون وذوي الأمراض المزمنة، هم الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

كما دعت وزارة الصحة، إلى غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. وإبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل.

إضافة إلى تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، وإذا كان الخروج ضروريا فليكن بالصباح الباكر أو بساعة متأخرة من المساء. تابعة “إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة وامكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس”.

كما دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، وتناول كمية كافية من المشروبات. مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين. وتفادي النشاطات الخارجية على غرار “رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة”.

في حين، اشارت الوزارة في اليان ذاته، إلى الأعراض التي يمكن الانتباه لها عند التعرض لأشعة الشمس. على غرار آلام في الرأس، الرغبة في التقيؤ، عطش شديد، ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف. إضافة إلى تشوّش ذهني. وهنا يجب التصرف بسرعة، بالاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية). وفي انتظار وصوله، ينقل الشخص لمكان بارد، شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته.