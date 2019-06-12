حرارة تتعدى 42 درجة على المناطق الشمالية والوسطى

أجواء حارة تميز كل ولايات الوطن اليوم

درجات الحرارة تتعدى 38 درجة بالجزائر العاصمة و42 درجة في تيزي وزو

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع محسوس في درجة الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية تحت الظل.

مع ارتفاعها في المناطق الداخلية والجنوبية لتتجاوز 45 درجة مئوية. وحسب مصلحة الأرصاد الجوية، فعلى مستوى الجزائر العاصمة وعنابة ستتعدى درجة الحرارة 37 درجة مئوية.

إضافة إلى 35 درجة مئوية بسكيكدة، أما بولاية تيزي وزو فتتعدى درجة الحرارة 42 درجة مئوية مع تسجيل 39 درجة بڤالمة وشلف و41 درجة في المسيلة.

وبالتفصيل، فإن مصلحة الأرصاد الجوية تتوقع أجواء صافية، اليوم الخميس، على المناطق الشمالية بعد انقشاع بعض الضباب المحلي المرفوق ببعض السحب السفلى.

التي يميز السواحل والسهوب خلال الصبيحة، كما ستميز المناطق الوسطى والشرقية أجواء حارة على المناطق الداخلية التي ستشهد بعض الجزيئات الرملية.

لتلتحق بالسواحل الوسطى والشرقية أواخر النهار. وبالنسبة للرياح، تكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا على السواحل الغربية.

وتكون شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 و30 كم/سا وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل الوسطى والشرقية.

أما على مستوى المناطق الداخلية والهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون الرياح من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 و40 كم/سا.

لتصل أحيانا إلى 50 كم/سا، مما يؤدي إلى بعض التطاير للرمال، خاصة على الهضاب العليا الغربية والوسطى.

وبالنسبة للمناطق الجنوبية تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء مغشاة غالبا وحارة على أقصى الجنوب نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

مع تشكل رعود بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية. وبالنسبة للرياح تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 و40 كلم/سا.

لتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، مع تطاير للرمال على أقصى الجنوب نحو الهڤار والطاسيلي والصحراء الشرقية ومنطقة الواحات.