حرارة تتعدى 46 درجة تحت الظل على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر، تتعدى فيها درجات الحرارة 46 درجة تحت الظل، إلى غاية يوم الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غيليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيزي وزو، البويرة، تيسمسيلت، تيارت.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار موجة الحر، حيث تتعدى درجات الحرارة 42 تحت الظل إلى غاية غدا الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية.