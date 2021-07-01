حرارة تتعدى 48 درجة تحت الظل بداية من منتصف النهار بهذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر تخص المناطق الجنوبية. حيث تتعدى درجة الحرارة 48درجة تحت الظل. بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة من ليلة الجمعة على الأقل.

وحسب ذات النشرية تتعلق الولايات المعنية بكل من أدرار، تيميمون، ورقلة، تقرت، المغير، الوادي.