حرارة تتعدى 48 درجة تضرب هذه الولايات

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة من موجة حر قياسية تتعدى 48 درجة مئوية. وهذا بداية من اليوم إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وعين الدفلى. المدية، البويرة، الجلفة، المسيلة، باتنة، ميلة، قسنطينة وقالمة.

وفي نشرية خاصة أخرى حذرت، من موجة حر قياسية غدا تتعدى 46 درجة مئوية. في كل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة وبومرداس.

كما ستتعدى درجات الحرارة 47 درجة مئوية، في كل من سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت ومعسكر.