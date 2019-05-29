حرارة تصل إلى 29 درجة و طقس صاف اليوم الأربعاء

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستعرف طقس صافي على العموم، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل.

كما ترتقب تشكل سحب على الهضاب العليا.

أما المناطق الشرقية، فيتوقع الديوان،سحب عابرة مع صفاء على فترات،بالإضافة إلى تشكل خلايا رعدية مع احتمال تساقط الأمطار بالمناطق الداخلية.

وأضافت نشرية المصلحة، أن المناطق الجنوبية، ستكون ذات أجواء مغشاة جزئيا على جنوب أدرارـ وأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وسجل الديوان درجات الحرارة من 20 إلى 29 درجة بالسواحل، و22 إلى 34 درجة بالمناطق الداخلية، و33 إلى 44 بالجنوب.