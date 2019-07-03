حرارة تصل إلى 35 و47 درجة في  هذه الولايات !

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات حرارة الطقس ستصل إلى 35 درجة في السواحل، و42 درجة بالمناطق الداخلية.

ومن 34 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.

وسجل الديوان، بحر هادئ على السواحل الغربية ومن هادئ إلى قليل الإضطراب على السواحل الوسطى والشرقية.

وذكرت ذات المصلحة، أن المناطق الشمالية، ستشهد ضباب محلي مرفوق بسحب سفلى تميز السواحل والسهوب.

لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على المناطق الوسطى.

وسجل الديوان تشكل سحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس مع رعود، تؤدي إلى تساقط الأمطار.

أما المناطق الجنوبية، فتوقعت الأرصاد الجوية، أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

وأجواء حارة تميز الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب وكذا الصحراء الوسطى.