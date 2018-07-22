حرارة تصل إلى 36 درجة بالمناطق الشمالية و49 درجة على الجنوب

توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، ظهور بعض الضباب مع سحب سفلى خلال صبيحة اليوم الأحد، لتصبح الأجواء مغشاة،على المناطق الشمالية.

وستتشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا، ومنطقة الأوراس، قد تؤدي الى تساقط بعض الأمطار.

أما المناطق الجنوبية، فستشهد أجواء من مشمسة إلى مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن.

وستعرف باقي ولايات الجنوب طقس مشمس باستثناء تشكل بعض السحب على أقصى الجنوب وهذا بداية من الظهيرة.

أما الجنوب الغربي، والصحراء الوسطى، والواحات فستشهد أجواء جد حارة.

وعن درجات الحرارة، فستكون من 30 إلى 36 درجة على المناطق الساحلية،وما بين 33 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية.