حرارة تصل إلى 37 و47 درجة في المناطق الساحلية والجنوبية

تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء من مغشّاة جزئيا إلى مغشّاة كلي، خلال صبيحة وأواخر نهار، يوم الأحد، في المناطق الغربية.

كما ستعرف هذه المناطق تشكل رعود خاصة على المرتفعات الداخلية والمناطق الساحلية.

أما المناطق الوسطى والشرقية، فستعرف أجواء صافية ومشمسة باستثناء الداخلية والهضاب العليا التي ستشهد تشكل سحب خلال الظهيرة.

وتكون مرفوقة هذه السحب برعود منعزلة لتلتحق بالمناطق الساحلية الوسطى خلال الليل.

وذكرت الورقة الجوية، أن أجواء الجنوب ستكون صافية مشمسة على جل المناطق باستثناء، تشكل سحب على أقصى الجنوب أواخر النهار.

أما الواحات فتشهد طقس حار عموما.

وستصل درجة الحرارة في السواحل من 30 إلى 37 درجة، ومن 34 إلى 42 على المناطق الداخلية، ومن 36 إلى 47 على الجنوب.