حرارة تصل إلى 38 درجة في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر التي تشهدها بعض الولايات مؤخرا. كما أوضح تنبيه من المستوى الأول أن الحرارة الشديدة ستكون بداية من الساعة السادسة الى غاية التاسعة ليلا.

في حين، ذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من العاصمة، غليزان، الشلف، مستغانم. إضافة إلى عنابة، عين تيموشنت، تلمسان، عين الدفلى، الطارف، بومرداس، وهران، البليدة.

وأفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر على أغلب المناطق الشمالية للوطن. وهذا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. كما ذكرت النشرية الجوية اليومية، لقناة النهار، أنه تم تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 35 و36 درجة. في كل من عنابة، جيجل، سكيكدة، العاصمة، البليدة، وهران، مستغانم.

أما المناطق الداخلية، 28 درجة في النعامة، المشرية. و38 درجة في عين الدفلى، الجلفة، تيارت. وستقارب 38 درجة في مستغانم، وعين تيموشنت، معسكر. وتلمسان 36 درجة.

بالمقابل، فإن المناطق الداخلية ستعرف انخفاض في درجات الحرارة الدنيا، حيث تم تسجيل حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجة.

أما الولايات الجنوبية تبقى الحرارة منخفضة مقارنة بالولايات الشمالية، بـ35 درجة خلال ظهيرة اليوم. وهذا بإن صالح، أدرار. وبشار 28 درجة، وغرداية 26 درجة، وإليزي وجانت، تمنراست، 22 إلى 25 درجة. و7 درجات في تمنراست، اليزي، جانت، إن امناس.

وبخصوص الرياح، ستصل إلى 40 كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير للرمال. أما الوضعية الجوية تبقى مشمسة ومستقرة على أغلب ولايات الوطن.

في حين، سيكون البحر، هادئ على طول الشريط الساحلي، مع رياح لن تتعدى سرعتها 20 كلم/سا. وعلو الأمواج أقل من المتر إلى 1 المتر.