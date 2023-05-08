حرارة تصل إلى 42 درجة بداية من الغد

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الحرارة ستتراوح ما بين 19 إلى 35 درجة في المناطق الشمالية. و ما بين 17 إلى 34 في الداخلية، وما بين 29 إلى 42 في الجنوب.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة. حيث تتراوح كميتها بين 20 إلى 40 ملم محليا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية التاسعة من ليلة يوم الاثنين.

كما أشارت النشرية الخاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، أم البواقي، شمال خنشلة، شمال تبسة، الوادي، برج بوعريريج.

في حين، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في تنبيه ثان، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية. وهذا بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من فجر يوم الاثنين. كما يخص التنبيه، كل من ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، بشار، بسكرة، الواد، تقرت، المغير، أولاد جلال، ورقلة. إضافة إلى المنيعة، تيميمون، غرداية، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، أدرار، إن صالح، إليزي.