 حرارة تصل إلى 42 درجة على هذه المناطق

حذرت مصالح الارصاد الجوية، من ارتفاع شديد في حرارة الطقس على المناطق الشرقية للبلاد بداية من اليوم. وتصل درجات الحرارة المسجلة حسب النشرية، الى 42 درجة تحت الظل.

وأفاد الديوان في تنبيه له من المستوى الاول، أن ارتفاع حرارة الطقس سيكون بداية من التاسعة صباحا إلى التاسعة ليلا. وحسب ذات النشرية، فإن الولايات المعنية هي قالمة، ميلة، قسنطينة والطارف.

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