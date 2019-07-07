حرارة تصل إلى 43 درجة غدا الاثنين على المناطق الساحلية!

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن حرارة الطقس في الولايات الساحلية، ستعرف، غدا ارتفاع شديد.

وأضافت نشرية من الديوان، أن درجات حرارة الجو ستتراوح ما بين 29 إلى 43 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستصل ما بين 32 إلى 44 درجة بالمناطق الداخلية، و38 إلى 47 درجة بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أجواء مغشاة وشبه رعدية قرب السواحل مع تشكل خلايا رعدية منعزلة بداية من الظهيرة بالمناطق الداخلية.

وستؤدي هذه الرعود إلى تساقط بعض الأمطار المحلية، في حين تشهد المناطق الداخلية والوسطى والشرقية أجواء حارة.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة غالبا على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

بالإضافة إلى تشكل رعود على شمال الصحراء أواخر النهار.

كما ستستمر الأجواء الحارة، على الجنوب الغربي للوطن، أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى، ومنطقة الواحات.