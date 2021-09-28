حرارة تصل إلى 43 درجة وطقس مغشى

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن المناطق الشمالية، ستعرف سحب سفلى مرفوقة بضباب محلي، يميز السواحل. وستشهد هذه المناطق طقس جميل، حيث ستصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

و خلال الظهيرة، وستتشكل بعض السحب على الهضاب العليا الوسطى والغربية وكذا منطقة الأوراس. وبالمناطق الجنوبية، ستكون الأجواء صافية على العموم، مع تشكل بعض السحب على الجنوب الغربي للوطن، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

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وستتراوح درجات الحرارة، لظهيرة اليوم الثلاثاء، ما بين 26 إلى 30 درجة بالمناطق الساحلية و29 إلى 35 درجة بالداخلية. وما بين 32 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.

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