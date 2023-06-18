حرارة تصل إلى 44 درجة وأمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، في نشرية خاصة، من ارتفاع درجات الحرارة في العديد من ولايات الوطن. حيث ستتراوح ما بين 38 و44 درجة، وهذا طيلة نهار اليوم الأحد.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من بجاية، تيزي وزو، بومرداس. العاصمة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، البليدة. الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، المسيلة، برج باجي مختار.

في حين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من الثالثة بعد الزوال. وهذا في كل من تيزي وزو ، بومرداس، البويرة، المدية، جانت، تمنراست، إن قزام.