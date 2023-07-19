حرارة تصل إلى 45 درجة في هذه الولايات

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، من تسجيل درجات حرارة قياسية. تتراوح بين 43 و45 درجة تحت الظل. والدنيا تتراوح بين 29و31 درجة طيلة يوم الغد الخميس.

كما أشار المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة. معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البويرة، المدية والمسيلة.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40 و42 درجة تحت الظل. والدنيا تتراوح بين 27 و29 درجة طيلة يوم الغد الخميس. في كل من من ولايات وهران ،مستغانم ،تيبازة، الجزائر العاصمة، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.