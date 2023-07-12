حرارة تصل إلى 46 درجة في أغلب ولايات الوطن

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر بدرجات حرارة قصوى تتراوح بين 44 إلى 46 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات حرارة دنيا تتراوح بين 28 إلى 34 درجة طيلة نهار اليوم الأربعاء.

أما الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة. تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، باتنة، خنشلة و تبسة.

كما ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 إلى 42 درجة مئوية، وقد تصل أو تتعدى 45 درجة محليا. ودرجات حرارة دنيا تتراوح بين 28 و 32 درجة إلى غاية اليوم الأربعاء. وهذا في كل من وهران ، مستغانم ، تيبازة ،الجزائر العاصمة ،بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي تنبيه من المستوى الأول، سجلت الأرصاد الجوية، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأربعاء. في كل من ولايات سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج ،عين تيموشنت، بني عباس، تندوف. تيميمون، أدرار، إن صالح و برج باجي مختار.

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