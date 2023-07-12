حرارة تصل إلى 46 درجة في أغلب ولايات الوطن
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار موجة حر بدرجات حرارة قصوى تتراوح بين 44 إلى 46 درجة مئوية تحت الظل. ودرجات حرارة دنيا تتراوح بين 28 إلى 34 درجة طيلة نهار اليوم الأربعاء.
أما الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة. تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، قسنطينة، ميلة، قالمة، باتنة، خنشلة و تبسة.
كما ستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 إلى 42 درجة مئوية، وقد تصل أو تتعدى 45 درجة محليا. ودرجات حرارة دنيا تتراوح بين 28 و 32 درجة إلى غاية اليوم الأربعاء. وهذا في كل من وهران ، مستغانم ، تيبازة ،الجزائر العاصمة ،بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.
وفي تنبيه من المستوى الأول، سجلت الأرصاد الجوية، ارتفاع قياسي في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الأربعاء. في كل من ولايات سوق أهراس، أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج ،عين تيموشنت، بني عباس، تندوف. تيميمون، أدرار، إن صالح و برج باجي مختار.
بن رقطة: لأول مرة تسجيل 48 و49 درجة بالشمال.. هذا موعد إنخفاضها
وكشفت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الديوان ولأول مرة يسجل أرقام قياسية في درجات الحرارة على الولايات الساحلية. والتي تعدت 48 درجة مئوية.
وأضافت بن رقطة، أن موجة الحر سببها تمركز مرتفع للضغط الجوي العلوي شمال الجزائر محمل بهواء ساخن في الغلاف الجوي. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى والدنيا وهي وضعية إستثنائية.
وأوضحت بن رقطة، أن الديوان ولأول مرة يسجل درجات حرارة قياسية على غرار الأمس، أين تم تسجيل 46 درجة تحت الظل بالدار البيضاء بالعاصمة و 47 درجة ببلدية براقي.
كما أشارت ذات المتحدثة، إلى أن الدرجات االدنيا هي الأخرى عرفت إرتفاعا قياسيا. أين ستتراوح مابين 34 الى 36 درجة مئوية.
وأعلنت بن رقطة، أن الدرجات ستبقى مرتفعة وفوق معدلها الفصلي الى غاية صبيحة الأربعاء. غير أنها ستعرف انخفاضا طفيفا غدا الأربعاء. لتتراوح مابين 39 إلى 40 درجة. بينما يومي الخميس والجمعة الدرجات ستكون فصلية.
أما بالنسبة للرطوبة فستكون عالية على المناطق الساحلية والقريبة من الساحل أين تتعدى 80 بالمائة.