حرارة تصل إلى 48 درجة وأمطار رعدية اليوم

أكدت مصالح الأرصاد الجوية،في تنبيه لها، تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 48 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم. كما ستشهد بعض ولايات الجنوب تساقط أمطار رعدية.

حيث أوضحت المصالح أن كل من ولاية بني عباس، تندوف، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وإن صالح. ستسجل موجة حر حيث ستصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

كما جاء في تنبيه آخر لذات المصالح أن عدة ولايات ستعرف تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 15 ملم.

وهذا من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تسمسيلت، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة وأم البواقي.