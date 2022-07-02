حرارة تصل إلى 49 درجة وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، باستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 49 درجة تحت الظل. كما حذرت في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية.

حيث أوضحت المصالح أن موجة الحر ستستمر إلى غاية يوم الأحد على الأقل. أما الولايات المعنية فهي: الشلف،عين الدفلى، تيزي وزو،بجاية.

بالإضافة إلى البويرة، المسيلة، باتنة، المدية، ميلة، أم البواقي، قسنطينة، قالمة، خنشلة، تبسة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة.

وغرداية، المنيعة، تيميمون، إن صالح وأدرار.

ومن جهة أخرى، حذرت ذات المصالح في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 20 ملم محليا.

تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 21:00، حسب المصدر.

الولايات المعنية هي: المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، سعيدة، البيض والنعامة.