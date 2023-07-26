حرارة تصل إلى 50 درجة طيلة نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من حرارة شديدة تصل إلى 50 درجة في العديد من ولايات الوطن. كما تصل إلى 45 ذرجة في مناطق أخرى.

كما أشار تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، إلى أن الولايات المعنية، بالتنبيه من المستوى الثاني هي كل من إن صالح، تيميمون. أدرار، برج باجي مختار.

أما المناطق الخاصة بالتنبيه من المستوى الأول هي كل من الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، بني عباس.

ومن المرتقب أن تستمر الحرارة طيلة نهار اليوم وإلى غاية فجر الخميس.