حرارة تصل لـ45°.. طقس جد حار غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف طقسا مشمسا وحارا على أغلبية ولايات الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا، وحارا بالسواحل الشرقية. وكذا نشاط لخلايا رعدية ماطرة بالمناطق الداخلية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 31 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 34 و41 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وأمطارا رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و45 درجة بالجنوب، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا بالجنوب.