حرارة تصل لـ°48 غدا على هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الداخلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الثلاثاء، طقس حار، ورعود مع امطار على المناطق الداخلية. وطقس مشمس على السواحل.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و42 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 37 و46 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس حار، ورعود مع أمطار على أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهقار والطاسيلي.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 42 و48 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا مع تطاير الرمال.