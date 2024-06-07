حرارة تصل 46 درجة على العاصمة و15 ولاية طيلة اليوم الجمعة

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40و44 درجة. وقد تصل إلى 46 درجة تحت الظل طيلة يوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو.

كما نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40و43 درجة خلال يومي الجمعة والسبت.

وتتعلق الولايات المعنية هي بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غيليزان.