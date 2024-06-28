حرارة تصل 49 درجة تحت الظل طيلة اليوم الجمعة تضرب هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تصل إلى 45 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المدية، الجلفة، المسيلة، البويرة، بجاية، ميلة، قسنطينة، باتنة، سوق اهراس، تبسة، خنشلة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية تحذر من موجة حر بتسجيل درجات حرارة قياسية. تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الوادي، تقرت، المغير.

كما حذرت نشرية خاصة ثالثة للأرصاد الجوية من موجة حر بتسجيل درجات قياسية. تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم السبت

وتتعلق الولايات المعنية بكل من ادرار، تيميمون، ان صالح، برج باجي مختار، وورقلة.