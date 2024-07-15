حرارة جد شديدة تتعدى 49 درجة تضرب 15 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار موجة الحر على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح،حذرت من موجة حر تتعدى 49 درجة مئوية على ولايات بسكرة، اولاد جلال، المغير، الوادي، تقرت وورقلة. كما أن درجات الحرارة الدنيا تتراوح مابين 36 و40 درجة.

وفي نشرية أخرى حذرت من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على ولايات الجلفة، المسيلة، الوادي وباتنة. اين ستتراوح درجات الحرارة مابين 44 و46 درجة أما درجات الحرارة الدنيا فتتراوح مابين 28 و32 درجة.

كما أعلنت عن إستمرار موجة الحر على ولايات برج باجي مختار، تندوف، أدرار، إن صالح، وتيميمون. أين ستتعدى درجات الحرارة 49 درجة مئوية والدنيا مابين 34 و38 درجة.