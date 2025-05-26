حرارة جد قياسية بداية من الثلاثاء

من المرتقب أن تشهد مختلف المناطق الشمالية وحتى الجنوبية، موجة حر غير عادية، بدرجات حرارة جد قياسية. وهذا بداية من يوم الثلاثاء وإلى غاية الجمعة القادم.

وحسب أرقام الضغط الجوي، فإن الحرارة ستصل أو تتعدى 40 درجة في المناطق الشمالية خاصة الغربية. وستصل إلى 47 درجة في الولايات الجنوبية.

وعن توقعات الطقس الطويلة المدى فإن خريطة الضغط الجوي تشير إلى أن من يوم الثلاثاء إلى الخميس 5 جوان، ستشهد مناطق البحر الأبيض المتوسط تمركز مرتفع للضغط الجوي. أين ستسجل درجات حرارة غير فصلية.

وبخصوص، حالة البحر فسيكون هادئ غدا الثلاثاء، وقليل الاضطراب يومي الأربعاء والخميس، بسرعة رياح تصل إلى 40 كلم/سا على طول الشريط الساحلي.

في حين، كانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت، صبيحة اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية، في ولايتين ساحليتين.

كما جاء في تنبيه، من المستوى الأول باللون الأصفر، هبوب رياح قوية على السواحل بولايتي بومرداس والجزائر.

وفي ظل هذه الحرارة القياسية، وضعت الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء غير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.