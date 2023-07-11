حرارة جد قياسية.. 4 ولايات شمالية في الخانة الحمراء

رفعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، مستوى التنبيه إلى الدرجة الثالثة مع تسجيل درجات حرارة قياسية. في كل من البليدة، جنوب تيبازة، جنوب الجزائر العاصمة، جنوب بومرداس.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل . أما درجات الحرارة الدنيا تتراوح بين 34 و 38 درجة مئوية. وهذا بداية من الساعة 09 سا إلى غاية الساعة 15 سا بعد الزوال.

بن رقطة توضح سبب موجة الحر الإستثنائية

وأوضحت مسؤولة مركز التنبؤات بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها حاليا العديد من مناطق الوطن ترجع إلى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتوقعت المسؤولة، حسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أن يتم تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة القصوى بداية من يوم الأربعاء المقبل على المناطق الوسطى.

وقالت بن رقطة أن الوضعية الجوية الحالية تعود إلى مرتفع للضغط الجوي في المستويات العليا. متمركز على شمال الوطن وحوض البحر الأبيض المتوسط عموما. وهو ما يجعل معظم مناطق الوطن معرضة لارتفاع شديد في درجات الحرارة القصوى.

وأبرزت بن رقطة أن درجات الحرارة المتوقعة على كل من بسكرة، المغير وشمال الوادي تقارب 49 درجة تحت الظل.

كما تبقى درجات الحرارة الليلية بدورها مرتفعة وتلامس 39 درجة. حيث يتوقع استمرار نفس الوضعية الجوية على هذه المناطق يومي الاثنين والثلاثاء.

ويرتقب تسجيل موجة حر تتعدى 40 درجة تحت الظل بداية من اليوم الاثنين بكل من عين تيموشنت، ووهران، وتيبازة، والجزائر العاصمة، والبليدة، وبومرداس، وجيجل، وسكيكدة، وبجاية، عنابة والطارف. على أن تتواصل موجة الحر على هذه المناطق إلى غاية يوم غد الثلاثاء.