حرارة جد مرتفعة اليوم في هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل درجات حرارة عالية جدا اليوم السبت على المناطق الداخلية للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تسجيل موجة حر قياسية على ولايات تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، تندوف وأدرار، حيث ستتعدى درجات الحرارة 49 درجة مئوية تحت الظل، في حين تتعدى درجات الحرارة الدنيا 38 درجة ليلا.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تسجيل درجات حرارة مرتفعة على ولايات الوادي، ان قزام، تقرت، بني عباس، المسيلة، باتنة، الجلفة، المغير، بسكرة، اولاد جلال.