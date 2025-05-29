حرارة جد مرتفعة بداية من السبت

من المرتقب أن تشهد الولايات الشمالية للوطن، يومي الجمعة والسبت، ارتفاع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية، فإن درجات الحرارة ستصل 39 درجة يوم الجمعة وستتعدى عتبة 41 درجة مئوية تحت الظل يوم السبت المقبل. في كل من ولايات الشلف، غليزان، عين الدفلى.

وخلال ظهيرة الجمعة ستكون الأجواء حارة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية.

أما عن حالة البحر فسيكون من هادئ إلى قليل الاضصطراب بأمواج أقل من المتر.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية، إضافة إلى زوابع رملية، في العديد من ولايات الوطن. وهذا بداية من اليوم الخميس، إلى غاية الجمعة.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الأمطار الرعدية تخص كل من ولايات أدرار، تمنراست، جانت، إليزي. اما الرياح الزوابع الرملية فستخص عين صالح.