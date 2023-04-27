حرارة جد مرتفعة بداية من اليوم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة على العديد من ولايات الوطن.

كما أوضح تنبيه من المستوى الأول، للمصلحة ذاتها، أن الحرارة المرتفعة مرتقبة طيلة نهار اليوم الخميس.

في حين، أشار التنبيه ذاته، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، المسيلة. إضافة إلى تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة.

ومن المنتظر أن تعرف درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا خلال نهاية الأسبوع خاصة يومي الخميس والجمعة. حيث ستصل إلى 40 درجة بالمناطق الداخلية و36 درجة بالمناطق الساحلية و 42 درجة بمناطق الجنوب .

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الوضعية الجوية من يوم الأربعاء إلى غاية يوم السبت تعرف ارتفاعا ملحوظا على المناطق الشمالية. حيث تصل الى 34 درجة على المناطق الساحلية والوسطى، وقد تصل إلى 36 درجة مئوية محليا.

اضطراب جوي خلال الأسبوع المقبل