حرارة جد مرتفعة على هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل درجات حرارة جد مرتفعة طيلة نهار اليوم الأحد، على 3 ولايات.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من أدرار، إن صالح وبرج باجي مختار.

كما أفاد تنبيه آخر لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن، إلى غاية الساعة 15:00 مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذا التنبيه في كل من ولايات سوق أهراس، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، والطارف، وسطيف.

بالإضافة إلى ولايات قسنطينة، وأم البواقي، وبرج بوعريريج، وقالمة، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وميلة، والبيض، الجلفة والأغواط.