حرارة جد مرتفعة ورعود في هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من ارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة. وهذا في العديد من ولايات الوطن غدا الجمعة.

واشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، عين الدفلى. الشلف، غليزان، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار .

كما ستشهد بعض الولايات الأخرى، تشكل رعود. وهذا في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، الأغواط، تيارت. البيض، تيسمسيلت، الجلفة، المدية، عين الدفلى، تمنراست، جانت.

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