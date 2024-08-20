حرارة شديدة.. أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الجنوبية للوطن مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم. إلى غاية الساعة 21:00 على ولايتي بني عباس و تندوف.

كما أشارت إلى تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم. إلى غاية الساعة 21:00 على ولايات تيميمون، أدرار و إن صالح.