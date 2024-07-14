حرارة شديدة..أمطار غزيرة ورياح: اضطراب جوي بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من اضطراب جوي يمس العديد من ولايات الوطن. على غرار ارتفاع درجات الحرارة، وأمطار رعدية، ورياح قوية.

ففي نشرية خاصة، حذرت المصلحة ذاتها، من استمرار تسجيل موجة حر. بدرجات حرارة جد قياسية تتعدى 49 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الإثنين. على كل من برج باجي مختار، تندوف، أدرار، إن صالح، و تيميمون. بسكرة أولاد جلال المغير الوادي تقرت و ورقلة.

أما الجلفة والمسيلة، باتنة، فستشهد درجات حرارة تتعدى 46 درجة مئوية تحت الظل إلى غاية يوم الإثنين.

ووضعت الأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول، يتعلق بارتفاع درجات الحرارة في كل من تبسة، خنشلة، غرداية، المنيعة، بشار، بني عباس.

فيما يخص الرياح القوية والمتبوعة بالزوابع الرملية، فستمس كل من إن صالح، أدرار، تيميمون. وهذا من التاسعة صباحا إلى السادسة مساءً.

كما ستشهد بعض ولايات الوطن تساقط أمطار رعدية غزيرة، على كل من تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار.

كما وضعت من جهتها، الحماية المدنية، جملة من التدابير الاجراءات التي من شأنها الوقاية من مختلف الأخطار المتعلقة بها.

ومن أهم هذه النصائح، عدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و ان تطلب الخروج يجب تغطية الرأس. والاكثار من شرب الماء. مراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار.

أما بالنسبة للوقاية من حوادث الغرق، فممنوع السباحة في المجمعات المائية و الشواطىء الغير محروسة.

وبخصوص، حرائق الغطاء النباتي، حذرت الحماية من رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات. وإشعال النار في المساحات الغابية او بالقرب منها.