حرارة شديدة.. الحماية المدنية تحذر وتنصح

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن وضع كل الوحدات العملية في حالة تأهب. بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية. وهذا تحسبا لموجة الحر المتوقعة في هذه الأيام.

وفيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة عند وجود موجة الحر، فنصحت الحماية المدنية، بعدم التعرض لأشعة الشمس. خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج و التنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

كما أشارت الحماية، إلى استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. وإغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها. وإذا توجب الخروج، يجب ارتداء قبعة، ملابس خفيفة (القطن) وعلاوة على ذلك. كما يفضل أن تكون فاتحة اللون. الاحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل. وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة. وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى.

وإعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

وبالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة. من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

وتجنب السباحة في المسطحات المائية ( السدود، البرك المائية، الأحواض…). و عدم التردد على الشواطئ قبل تنصيب جهاز حراسة الشواطئ .

وعلى الراغبين التوجه للمساحات الغابية، يجب تفادي إحداث اي شيء يتسبب في اندلاع حرائق الغابات.

كما حثت المديرية العامة الفلاحين على احترام و تطبيق قواعد الوقاية أثناء عملية الحصاد و الدرس لتفادي الحرائق.