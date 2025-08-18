حرارة شديدة.. الحماية المدنية تحذر !

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، جملة من التعليمات والتحذيرات، في ظل موجة الحر القياسية التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

ودعت الحماية المدنية، المواطنين، خلال ارتفاع درجات الحرارة، إلى الوقاية من ضربات الشمس. وعدم التعرض مباشرة إلى أشعة الشمس و إن تطلّب الخروج يجب تغطية الرأس.

والاكثار من شرب الماء، ومراقبة الأطفال و كبار السن و تقديم السوائل لهم باستمرار . والوقاية من حوادث الغرق.

كما حذّرت من السباحة في المجمّعات المائية و الشواطىء الغير محروسة. والوقاية من حرائق الغطاء النباتي. وعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات .و إشعال النار في المساحات الغابية أو بالقرب منها.

وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة، من تسجيل موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتعدى 44 درجة محليا خلال الظهيرة.

ومن المرتقب أن تكون الحرارة القياسية بداية من نهار اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بالموجة الحر القياسية هي كل من عين تيموشنت، وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذّر ديوان الأرصاد الجوية من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تصل إلى 45 درجة خلال الظهيرة إلى غاية يوم غد الثلاثاء. في كل من ولايات المعسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى و البليدة.

وفي تنبيه لها سجلت الأرصاد الجوية طقس حار جدا طيلة نهار اليوم الإثنين. في كل من بجاية، سيدي بلعباس و تلمسان.

كما حذّرت من طقس حار جدا طيلة نهار يوم غد الثلاثاء. في تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة وميلة.