حرارة شديدة بهذه المناطق غدا الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والذي سيعرف طقس مشمس وحار على أغلبية مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، غدا الجمعة، طقس مشمس، ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية. وكذا طقس حار نسبيا على المناطق الداخلية الغربية والوسطى.

هذا وستتراوح درجات الحرارة، بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 32 و42 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف أمطار رعدية على الجنوب، وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وستتراوح درجات الحرارة بين 36 و46 درجة بالمناطق الجنوبية، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا على الجنوب.