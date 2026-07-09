حرارة شديدة تتعدى 46 درجة إلى غاية الأحد بهذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة وموجة حر شديدة على أغلب الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح باللون البرتقالي، حذرت من موجة حر شديدة على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. حيث ستتراوح درجة الحرارة القصوى بين 40° 42° وتصل أو تتجاوز 43° 45° محليا. بينما درجة الحرارة الدنيا تتراوح مابين 25° و 30° وتستمر إلى غاية يوم الأحد.

كما حذرت من موجة حر على ولايات المدية، الجلفة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، ميلة، قسنطينة، قالمة، غرب باتنة. أين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 44° و45°. ودرجة الحرارة الدنيا بين 26° و 32° وتستمر إلى غاية يوم الأحد.

بالمقابل حذرت من تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة على ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر. أين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 44° 45° وتصل أو تتجاوز 46° محليا. أما درجة الحرارة الدنيا فتتراوح مابين 26° و 32°

حيث أن صلاحية النشرية ستكون بداية من يوم السبت. تستمر إلى غاية يوم الأحد.

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