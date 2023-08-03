حرارة شديدة تتعدى 50 درجة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة، من استمرار تسجيل موجة حر بدرجات حرارة. كما يمكن أن تتعدى محليا 50 درجة مئوية تحت الظل طيلة نهار اليوم الخميس .

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، إن صالح، تندوف وبني عباس.

في حين، نبّه الديوان للأرصاد الجوية، من تسجيل طقس حار طيلة نهار اليوم الخميس. في كل من ولايات عنابة، سكيكدة، الطارف، المسيلة، ورقلة وبشار.