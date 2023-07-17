حرارة شديدة تصل إلى 45 درجة بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الثلاثاء. وستتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 إلى 42 درجة والدنيى بين 26 إلى 32 درجة. وهذا في كل من العاصمة، البليدة، بومرداس.

كما ستتراوح درجات الحرارة بين 40 إلى 45 درجة في كل من الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تيسميلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة.