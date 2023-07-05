حرارة شديدة تصل 49 ْ بهذه الولايات يومي الخميس والجمعة

كشف الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الأربعاء، أن عدة ولايات من جنوب البلاد، ستشهد يومي الخميس والجمعة، درجات حرارة مرتفعة قد تصل إلى 49 درجة.

وحسب ذات النشرية، التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”. تخص موجة الحر، كل من ولايات تندوف، وبني عباس، وتيميمون، وأدرار، وبرج باجي مختار وعين صالح.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا بهذه الولايات ما بين 40 و42، أما درجات الحرارة القصوى فقد تصل الى 49 درجة.