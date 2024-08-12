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حرارة شديدة.. رعود وأمطار في هذه الولايات اليوم

بقلم أمينة داودي
حرارة شديدة.. رعود وأمطار في هذه الولايات اليوم
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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إرتفاع في درجات الحرارة على الولايات الشرقية للوطن مع تشكل رعود وأمطار على الولايات الداخلية اليوم الإثنين.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من رعود منعزلة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا. على ولايات برج بوعريريج، المسيلة، باتنة، ميلة، سطيف، الجلفة، والبويرة.

كما حذرت في تنبيه آخر من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة على ولايتي سكيكدة وعنابة إلى غاية التاسعة ليلا.

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