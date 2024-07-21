حرارة شديدة.. زوابع رملية ورعود في هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العديد من مناطق الوطن.

واشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، هي كل من الطارف،عنابة، سكيكدة، قالمة، بجاية. باتنة، المسيلة، بسكرة، اولاد جلال،المغير،تيميمون، إن صالح، أدرار، تندوف، برج باجي مختار.

وفيما يخص الزوابه الرملية، والرعود، فافاد الديوان للارصاد الجوية، أن الولايات المعنية هي كل من إن قزام، وبرج باجي مختار.