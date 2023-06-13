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حرارة شديدة طيلة النهار في هذه الولايات الجنوبية

بقلم أسماء.ع
حرارة شديدة طيلة النهار في هذه الولايات الجنوبية
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بالعديد من ولايات الوطن. وهذا طيلة النهار من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الأربعاء.

كما أشارت المصلحة في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالحرارة الشديدة هي كل من ورقلة. اليزي،  إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

للإشارة، يجتاز تلاميذ الولايات الجنوبية وعلى غرار  المناطق الأخرى من التراب الوطني امتحانات نهاية السنة الدراسية “البكالوريا”. أين جندت السلطات العمومية كل الظروف من أجل السير الحسن للإمتحان.

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