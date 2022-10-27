حرارة شديدة طيلة نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العديد من الولايات. كما أوضحت المصلحة، أن الحرارة ستصل إلى 38 درجة طيلة نهار اليوم.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن الولايات المعنية بالحرارة هي كل من العاصمة، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت. إضافة إلى تلمسان، بومرداس، معسكر، وهران.

وأفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الكتلة الهوائية الحارة ستستمر على أغلب المناطق الشمالية للوطن. وهذا إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل. كما ذكرت النشرية الجوية اليومية، لقناة النهار، أنه تم تسجيل درجات حرارة جد مرتفعة تتراوح بين 35 و36 درجة. في كل من عنابة، جيجل، سكيكدة، العاصمة، البليدة، وهران، مستغانم.

أما المناطق الداخلية، 28 درجة في النعامة، المشرية. و38 درجة في عين الدفلى، الجلفة، تيارت. وستقارب 38 درجة في مستغانم، وعين تيموشنت، معسكر. وتلمسان 36 درجة.

بالمقابل، فإن المناطق الداخلية ستعرف انخفاض في درجات الدنيا. حيث تم تسجيل حرارة تتراوح بين 8 إلى 10 درجة.

أما الولايات الجنوبية تبقى الحرارة منخفضة مقارنة بالولايات الشمالية، بـ35 درجة. وهذا بإن صالح، أدرار. وبشار 28 درجة، وغرداية 26 درجة، وإليزي وجانت، تمنراست، 22 إلى 25 درجة. و7 درجات في تمنراست، اليزي، جانت، إن امناس.

وبخصوص الرياح، ستصل إلى 40 كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير للرمال. أما الوضعية الجوية تبقى مشمسة ومستقرة على أغلب ولايات الوطن.

في حين، سيكون البحر، هادئ على طول الشريط الساحلي، مع رياح لن تتعدى سرعتها 20 كلم/سا. وعلو الأمواج أقل من المتر إلى 1 المتر.